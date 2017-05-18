إيطاليا تشرع في اجراءات بيع الشركة الوطنية للنقل الجوي "أليطاليا".

ميلانو 18 مايو 2017 (وال) - بدأت إيطاليا في اجراءات البحث عن مشتر لإنقاذ الشركة الوطنية للنقل الجوي " أليطاليا " التي تتكبد خسائر. وفي وثيقة وقع عليها مفوضون عينتهم الحكومة قالت شركة "أليطاليا" إن العروض من الشركات المنفردة أو التحالفات يجب أن تقدم بحلول 5 يونيو المقبل. وقد تكون العروض لشراء الشركة ككل وإعادة هيكلتها أو الاستحواذ على أصول وعقود. ووضعت "أليطاليا" تحت إدارة خاصة في وقت سابق هذا الشهر للمرة الثانية في أقل من 10 سنوات بعد أن رفض العاملون أحدث خطة لإنقاذ الشركة. واستبعدت روما إعادة تأميم "أليطاليا" التي كانت في وقت ما رمزا لطفرة الاقتصاد الإيطالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي تكافح للتنافس في سوقها المحلية مع شركات الطيران منخفضة التكلفة والقطارات الفائقة السرعة. وقد عينت الحكومة ثلاثة مفوضين لتقييم ما إذا كان يمكن إعادة هيكلة الشركة أو تصفيتها ومنحتهم ستة أشهر لوضع خطة. ومنحت روما شركة الطيران دعما قصير الأجل عبر قرض بقيمة 600 مليون أورو. وفي 28 فبراير الماضي بلغت ديون الشركة نحو 3 مليارات أورو والتزاماتها 3ر2 مليار أورو وأصولها 921 مليون أورو. وسيقوم المفوضون الثلاثة بفحص ميزانية الشركة خلال الصيف وتعهدوا بوضع خطة جديدة بحلول يوليو المقبل. وقالوا إن التكاليف التي تتحملها شركة الطيران والتي تفوق السائد في السوق خاصة تلك المتعلقة بالاستئجار والوقود والصيانة يجب أن تخفض لجذب المشترين.