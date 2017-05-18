الصومال يحتاج نحو مليار دولار لمواجهة الازمة الانسانية (الامم المتحدة).

جنيف 18 مايو 2017(وال)-اعلنت الأمم المتحدة أن الصومال يحتاج إلى مساعدات بقيمة 832 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يعانيها. ودعا نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال رايسدون زيننغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الصومال إلى توفير 832 مليون دولار لمواجهة آثار الجفاف الشديد وانعدام الأمن والفقر في الصومال. وأوضح زيينغ أن "الاستجابة المكثفة من قبل الوكالات الإنسانية جنبت الصومال المجاعة حتى الآن لكن الحاجة إلى المساعدة تتزايد بوتيرة تفوق سرعة الاستجابة. وأكد الحاجة الملحة إلى المزيد من التبرعات اذ تم التعهد بتقديم 669 مليون دولار للجهود الإنسانية في هذا البلد مضيفا أن خطة الاستجابة مازالت بحاجة إلى 832 مليون دولار إضافية. وذكر أن الوضع الأمني في الصومال ما زال غير مستقر في حين تجبر ظروف الجفاف على الهجرة لا سيما النساء والأطفال الذين أصبحوا عرضة للعنف الجنسي في مخيمات المشردين.