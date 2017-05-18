وزير العدل بحكومة الوفاق يلتقي عدد من مسؤولي الاتحاد الاوروبي المختصين بالقانون وامن الحدود.
الخميس ، 18- 05- 2017 - 17:31:00
\nطرابلس 18 مايو 2017 (وال) - التقى وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق \nالوطني (محمد عبد الواحد ) أمس الاول وفدا ممثلا عن الاتحاد الاوروبي \nبرئاسة نائب مدير مكتب العلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال \nافريقيا ، الى جانب رئيس بعثة المساعدة في الادارة المتكاملة لأمن الحدود\nفي ليبيا(يوبام) ، وخبيرة العدالة الجنائية ، ونائب سفير بعثة الاتحاد \nالاوروبي لليبيا.\n وافاد مدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة نوري عبد العاطي\n- وكالة الانباء الليبية- ان الاجتماع ناقش الاشكاليات القائمة في مسألة \nادارة الحدود والتي تحتاج لاعادة النظر في الأساس القانوني ومذكرة \nالتفاهم بين السلطات الليبية والاتحاد الاوروبي لتفعيل الدور المناط \nللبعثة القيام به . \n كما تناول الاجتماع دعم الجهاز القضائي والنيابة العامة لتحقيق \nالعدالة والمحافظة على حقوق الانسان داخل وخارج السجون ،والاولويات التي \nيمكن أن تكون ارضية مشتركة بين وزارة العدل واليوبام .\n وتم الاتفاق أن تكون هناك لجنة من الخبراء التابعين لوزارة العدل \nواليوبام من أجل توحيد الرؤى ووضع مذكرة تفاهم جديدة يبنى على اساسها \nالتعاون التقني والفني لدعم العدالة الجنائية في ليبيا وانفاذ القانون.\nوتعهد الفريقان التابع للاتحاد الأوروبي واليوبام في تقديم الدعم \nاللازم في مجالات أمن الحدود، وانفاذ القانون والعدالة الجنائية .\n ...(وال)...