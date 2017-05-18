وزير العدل بحكومة الوفاق يلتقي عدد من مسؤولي الاتحاد الاوروبي المختصين بالقانون وامن الحدود.



طرابلس 18 مايو 2017 (وال) - التقى وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق

الوطني (محمد عبد الواحد ) أمس الاول وفدا ممثلا عن الاتحاد الاوروبي

برئاسة نائب مدير مكتب العلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال

افريقيا ، الى جانب رئيس بعثة المساعدة في الادارة المتكاملة لأمن الحدود

في ليبيا(يوبام) ، وخبيرة العدالة الجنائية ، ونائب سفير بعثة الاتحاد

الاوروبي لليبيا.

وافاد مدير ادارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة نوري عبد العاطي

- وكالة الانباء الليبية- ان الاجتماع ناقش الاشكاليات القائمة في مسألة

ادارة الحدود والتي تحتاج لاعادة النظر في الأساس القانوني ومذكرة

التفاهم بين السلطات الليبية والاتحاد الاوروبي لتفعيل الدور المناط

للبعثة القيام به .

كما تناول الاجتماع دعم الجهاز القضائي والنيابة العامة لتحقيق

العدالة والمحافظة على حقوق الانسان داخل وخارج السجون ،والاولويات التي

يمكن أن تكون ارضية مشتركة بين وزارة العدل واليوبام .

وتم الاتفاق أن تكون هناك لجنة من الخبراء التابعين لوزارة العدل

واليوبام من أجل توحيد الرؤى ووضع مذكرة تفاهم جديدة يبنى على اساسها

التعاون التقني والفني لدعم العدالة الجنائية في ليبيا وانفاذ القانون.

وتعهد الفريقان التابع للاتحاد الأوروبي واليوبام في تقديم الدعم

اللازم في مجالات أمن الحدود، وانفاذ القانون والعدالة الجنائية .

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