الحرس البلدي شحات ينظم دورة تدريبية في" التحقيق الأمني".الخميس ، 18-05-2017 - 16:45:00

بنغازى 18 مايو 2017 (وال ) - اختتمت خلال اليومين الماضيين، الدورة التدريبية التي نظمها جهار الحرس البلدي شحات في التحقيق الأمني لمنتسبي الجهاز فرع الساحل . وذكر مكتب الإعلام بالجهاز أن الدورة استمرت على مدى أسبوعين، تركزت على آلية فتح المحاضر، والتعرف على الشروط الواجب توفرها في عضو التحقيق، والتي من بينها الانضباط والالتزام بالقيافة العسكرية، وتحري الصدق والأمانة وحسن المعاملة مع المشتكين . وأشار المكتب إلى أنه سيقام حفل تخرج لمنتسبي الدورة التدريبية يوم 23 مايو الجاري ، وتوزيع شهادات التخرج على منتسبي فرع الساحل، وذلك بفرع جهاز الحرس البلدي قصر ليبيا . ..(وال -بنغازى) ..

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
اختتام البرنامج التدريبي لإعلامي راديو سرت والمجلس البلدي بإشراف إدارة التواصل .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا