الحرس البلدي شحات ينظم دورة تدريبية في" التحقيق الأمني".

بنغازى 18 مايو 2017 (وال ) - اختتمت خلال اليومين الماضيين، الدورة التدريبية التي نظمها جهار الحرس البلدي شحات في التحقيق الأمني لمنتسبي الجهاز فرع الساحل . وذكر مكتب الإعلام بالجهاز أن الدورة استمرت على مدى أسبوعين، تركزت على آلية فتح المحاضر، والتعرف على الشروط الواجب توفرها في عضو التحقيق، والتي من بينها الانضباط والالتزام بالقيافة العسكرية، وتحري الصدق والأمانة وحسن المعاملة مع المشتكين . وأشار المكتب إلى أنه سيقام حفل تخرج لمنتسبي الدورة التدريبية يوم 23 مايو الجاري ، وتوزيع شهادات التخرج على منتسبي فرع الساحل، وذلك بفرع جهاز الحرس البلدي قصر ليبيا . ..(وال -بنغازى) ..