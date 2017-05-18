انعقاد مؤتمر التقنية بكلية التقنية الصناعية بمصراتة.الخميس ، 18-05-2017 - 16:34:00

انعقاد مؤتمر التقنية بكلية التقنية الصناعية بمصراتة. \n مصراتة 18 مايو 2017 (وال) - احتضنت كلية التقنية الصناعية بمصراتة على \nمدى يومين فعاليات مؤتمر التقنية الصناعية الاول تحت شعار ( التقنية \nطريقنا الي المستقبل ).\nوذكر مراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة أن هذا المؤتمر حظي بمشاركة \nواسعة من عدد من الباحثين والمهتمين بالمجال العلمي والاكاديمي من مختلف \nمدن ومناطق ليبيا .\nويهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم العلم في العملية الصناعية والاقتصادية \nوالتجارية ومحاولة معرفة مكامن الضعف ومعالجتها وفق أسس علمية مدروسة.\n ..(وال- مصراتة)..

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