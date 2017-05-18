انعقاد مؤتمر التقنية بكلية التقنية الصناعية بمصراتة.



مصراتة 18 مايو 2017 (وال) - احتضنت كلية التقنية الصناعية بمصراتة على

مدى يومين فعاليات مؤتمر التقنية الصناعية الاول تحت شعار ( التقنية

طريقنا الي المستقبل ).

وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة أن هذا المؤتمر حظي بمشاركة

واسعة من عدد من الباحثين والمهتمين بالمجال العلمي والاكاديمي من مختلف

مدن ومناطق ليبيا .

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم العلم في العملية الصناعية والاقتصادية

والتجارية ومحاولة معرفة مكامن الضعف ومعالجتها وفق أسس علمية مدروسة.

..(وال- مصراتة)..