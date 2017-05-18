الاتحاد الليبي لكرة القدم يدعو \" الكاف \" و\" الفيفا \" لرفع الحظر عن الملاعب الليبية .
الخميس ، 18- 05- 2017 - 16:29:00
\nالقاهرة , 18 مايو 2017 ( وال ) - دعا الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم \nالخميس الاتحاد الافريقي لكرة القدم \" الكاف\" والاتحاد الدولي لكرة القدم\n\" الفيفا \" لرفع الحظر عن الملاعب الليبية . \n ووجه \" جمال الجعفري \" رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الدعوة لكل من\n\" أحمد أحمد \" رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) و \" هاني أبو ريدة \" رئيس \nاتحاد الكرة المصري وعضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ,\nلزيارة ليبيا للالتقاء بالقيادة الرياضية والسياسية في ليبيا من أجل \nالاتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى رفع الحظر عن الملاعب الليبية, حسب ما \nنشرته الصحافة اليوم الخميس.\n وقالت مصادر صحفية في القاهرة اليوم , إن \" أبو ريده \" عقد \nاجتماعا مع \" جمال الجعفري \" لبحث كافة السبل لتقريب وجهات النظر بين \nالاتحاد الليبي وبين الاتحادين الإفريقي والدولي من أجل عودة استقبال \nليبيا للمباريات الدولية للفرق الليبية , مع اتخاذ إجراءات تدريجية مع \nالاتحاد الإفريقي لإقامة مباريات المنتخب الليبي على أرضه , خاصة أن \nالوضع الأمني والسياسي في ليبيا يتجه نحو الاستقرار, فضلا عن ما يمكن أن \nتسهم به كرة القدم في توحيد الجماهير الليبية .\n وأشارت المصادر إلى أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يشارك في \nورشة العمل التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي وتستضيفها مصر.\n ومعلوم أن المنتخب الليبي سيكون المنافس للمنتخب الجزائري من أجل\nبطاقة العبور إلى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين العام المقبل \nبكينيا.\n ...( وال )...