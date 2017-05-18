الاتحاد الليبي لكرة القدم يدعو \" الكاف \" و\" الفيفا \" لرفع الحظر عن الملاعب الليبية .



القاهرة , 18 مايو 2017 ( وال ) - دعا الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم

الخميس الاتحاد الافريقي لكرة القدم \" الكاف\" والاتحاد الدولي لكرة القدم

\" الفيفا \" لرفع الحظر عن الملاعب الليبية .

ووجه \" جمال الجعفري \" رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الدعوة لكل من

\" أحمد أحمد \" رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) و \" هاني أبو ريدة \" رئيس

اتحاد الكرة المصري وعضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ,

لزيارة ليبيا للالتقاء بالقيادة الرياضية والسياسية في ليبيا من أجل

الاتفاق على خارطة طريق تؤدي إلى رفع الحظر عن الملاعب الليبية, حسب ما

نشرته الصحافة اليوم الخميس.

وقالت مصادر صحفية في القاهرة اليوم , إن \" أبو ريده \" عقد

اجتماعا مع \" جمال الجعفري \" لبحث كافة السبل لتقريب وجهات النظر بين

الاتحاد الليبي وبين الاتحادين الإفريقي والدولي من أجل عودة استقبال

ليبيا للمباريات الدولية للفرق الليبية , مع اتخاذ إجراءات تدريجية مع

الاتحاد الإفريقي لإقامة مباريات المنتخب الليبي على أرضه , خاصة أن

الوضع الأمني والسياسي في ليبيا يتجه نحو الاستقرار, فضلا عن ما يمكن أن

تسهم به كرة القدم في توحيد الجماهير الليبية .

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يشارك في

ورشة العمل التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي وتستضيفها مصر.

ومعلوم أن المنتخب الليبي سيكون المنافس للمنتخب الجزائري من أجل

بطاقة العبور إلى نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين العام المقبل

بكينيا.

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