\" معيتيق \" يبحث مع مدير مركز علاج وغسيل الكلى مصراته الصعوبات التي يعانيها المركز .



طرابلس 18 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد

معيتيق\" ظهر اليوم الخميس، مدير عام مركز علاج وغسيل الكلى مصراته

الدكتور\" مفتاح الغيراني\"، ومدير الشؤون الإدارية والخدمات \" هشام

زعبية\"، ومدير الشؤون المالية \"عبدالسيد امسمير\".

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد وضع \" الغيراني \"، ومرافقوه

\"معيتيق\" في صورة الصعوبات التي يعانيها المركز المتمثلة في نقص

الإمكانات، وغيرها من الاحتياجات.

كما قدموا شرحا مفصلاً عن آلية العمل داخله لتقديم خدماته لسكان مدينة

مصراته، والمدن المجاورة بسعة 65 كرسياً لعدد أكثر من 400 مريض فشل كلوي

على مدار الساعة، في مركز على مساحة صغيرة لا تتوافق مع الخدمات التي

يقدمها للمرضى.

وطالب مسئولو المركز، \" معيتيق\"، بالعمل على تذليل الصعاب التي تعيق

عملهم ، مؤكدين رغبتهم في إنشاء مركز متكامل على قطعة الأرض التي يمتلكها

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باعتبار الخدمة التي يقدمها حالياً لا

تزيد عن كونها وحدة غسيل كلى، ولا تتناسب مع طموحاتهم لتقديم خدمات أكثر

جودة لمرضى الفشل الكلوي .



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