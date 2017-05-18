الحكومة الهندية تصادق على إقامة عشرة مفاعلات جديدة لمضاعفة قدرتها النووية .

نيودلهي 18 مايو 2017 ( وال ) - صادقت الحكومة الهندية على مقترح يقضي بإقامة عشرة مفاعلات جديدة بهدف مضاعفة القدرات النووية الحالية للبلاد والانخراط في مجال الطاقة النظيفة على نحو متزايد . ونقلت مصادر اعلامية محلية اليوم الخميس عن بيان للحكومة أن مجلس الوزراء الهندي صادق خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول " ناريندرا مودي " على مقترح بإنشاء مفاعلات نووية جديدة في إطار الجهود التي تبذلها من أجل خفض نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري". وأوضح البيان أن هذا المشروع يهدف إلى رفع قدرة توليد الطاقة في المفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل المضغوط إلى سبعة لاف ميغاوات لتنضاف إلى حجم الإنتاج الحالي للبلاد من الطاقة النووية والذي يصل إلى ( 6780 ) ميغاوات يتم توليدها داخل 22 مفاعلا نوويا". وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المفاعلات التي سيتم إنشاؤها بقدرات محلية من المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من ( 33 ) ألف منصب شغل بشكل مباشر وغير مباشر". من جهته أوضح وزير الطاقة والطاقات المتجددة الهندي أن "القرار يعكس التزام الحكومة وانخراطها في جميع المبادرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي في المجال الطاقوي". ...( وال )...