استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية .

رام الله 18 مايو 2017 ( وال ) - استشهد شاب فلسطيني وأصيب مصور صحفي برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اليوم الخميس بين عدد من الشبان الفلسطينيين وعساكر قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الشاب الفلسطيني " معتز حسين هلال " من بلدة بيتا شرقي نابلس استشهد خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي بينما أصيب المصور الصحفي " مجدي اشتية " بالرصاص الحي في اليد . وأضافت الوزارة ان عددا معتبرا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات ذاتها . ...( وال )...