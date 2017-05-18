مديرية أمن الأصابعة وضع خطة للمجاهرة بالأمن .الخميس ، 18-05-2017 - 13:47:00

غريان 18 مايو 2017 ( وال ) - عقد أمس بمقر مديرية أمن الأصابعة إجتماع أمني موسع لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة التي تقع داخل نطاق عمل مديرية أمن الاصابعة . وأفاد مدير مكتب العلاقات والإعلام الناطق الرسمي بإسم المديرية "عبد الحكيم باني" وكالة الأنباء الليبية - بأن هذا الإجتماع هو الأول بعد تولي مدير الأمن الجديد العقيد "علي قصودة" لمهام عمله بالمديرية . وأوضح "باني" بأن الاجتماع ضم كافة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمراكز التابعة للمديرية ، وقد تركز حول مناقشة أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه رجل الأمن أثناء تأدية عمله . وخلص الإجتماع إلى التأكيد على ضرورة تفعيل كل الأجهزة والمراكز الأمنية ، ووضع خطة للمجاهرة بالأمن والتصدي لكافة الظواهر السلبية والهدامة داخل المجتمع . ...( وال -غريان )..

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