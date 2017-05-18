بروكسل تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا.

بروكسل - 18 مايو 2017 ( وال) - تستضف العاصمة البلجيكية بروكسل في الـ23 من شهر مايو الجاري الاجتماع الثاني للجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا . واكد بيان صدرعن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي أن هذا الاجتماع يهدف إلى التنسيق والتأكيد على دعم المشاركين للوساطة الأممية لإيجاد حل للازمة الليبية ، مشددا على ضرورة تسريع العمل من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا". يشار إلى أن هذه اللجنة الرباعية تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. ...(وال) ...