انعدام السيولة المالية في فروع المصارف ببلدية الجفرة للشهر الثالث على التوالي .

هون 18 مايو 2017 ( وال )- عبر مدير ادارة العلاقات والاعلام بالمجلس البلدي الجفرة عن امتعاضه الشديد من انعدام السيولة المالية في فروع المصارف بكل مناطق بلدية الجفرة ، مؤكدا بان الامر اثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية خصوصا مع بدء استعدادات الاسر لدخول شهر رمضان المبارك . وافاد السيد " عبدالناصر احمد السنوسي " مراسل وكالة الانباء الليبية بالجفرة بانعدام السيولة المالية للشهر الثالث على التوالي في المصارف كافة بسبب عدم وجود حركة الطيران من والى الجفرة . وناشد السنوسي كل الاطراف المعنية الى سرعة تدارك الامر واتخاذ خطوات عملية وحملها المسئولية التامة تجاه هذا الوضع . ..(وال الجفرة)..