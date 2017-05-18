طلبة قسم الأورام بمركز بنغازي الطبّي يطلقُون حملة (ومن أحياها ) .

بنغازي 18مايو 2017 (وال ) - يطلق طلبة وطالبات جامعة العرب الطّبية وقسم الأورام بمركز بنغازي الطبي، حملة "ومن أحياها"، بالتعاون مع عمداء كليات وأعضاء هيأة التدريس بكليات الطبية . وسيتم خلال الحملة التي ستبدأ يوم 21 من شهر مايو الجاري جمع التبرعات للمساهمة في توفير العلاج لمرضى الأورام في بنغازي بصفة عامة، وفي جامعة العرب الطبية بصفة خاصة . وأشار الطلاب إلى أنه سيتم جمع التبرعات عن طريق شراء المتبرع لبطاقة دعوة والتي تصل قيمتها إلى حوالي 30 دينار ليبي، وسيستمر بيع البطاقات بمثابة "تبرع"، إلى جانب شراء المتبرع لبعض الأشغال اليدوية أو اللوحات الفنية، أو شراء بعض الكتب . وأوضح الطلاب أن يوم الحملة ستتخلله تنظيم ندوة مصغرة يلقيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من أقسام الباثولوجي والأونكولوجي، إلى جانب تنظيم معرض للأشغال اليدوية والتحف واللوحات الفنية وجناح للرسم . ( وال بنغازى) .