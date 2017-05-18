إحياء اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلوماتية بصبراته.

صبراته 18 مايو2017 (وال)- أحيت كلية الهندسة بجامعة صبراتة الاربعاء اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلوماتية تحت شعار " البيانات الضخمة من أجل إحداث تأثير ضخم " الذي يصادف السابع عشر من مايو في كل عام بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات . وقدمت في البرنامج العام للاحتفالية عروض حول مراحل تطور الاتصالات عبر التاريخ وعن أجيال الاتصالات اللاسلكية والمصادر المفتوحة وأهمية تكنولوجيا المعلومات . كما قدمت ورقات عمل حول انترنت الأشياء IOT وأهميته وعن البيانات الضخمة وتقنيات الاتصالات اللاسلكية وكيفية تصميم منظمومات الاتصالات اللاسلكية قدمها عدد من طلبة الكلية و الأساتذة والمشاركين . وتأتي احتفالية احياء اليوم العالمي للاتصلات ومجتمع المعلوماتية بتنظيم قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية بكلية الهندسة جامعة صبراتة (وال)