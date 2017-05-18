تواصل الدورات التدريبية حول الضغوط في بيئة العمل .

طرابلس 18 مايو2017 (وال)- تواصلت ولليوم الرابع على التوالي سلسلة الدورات التدريبية في مجال التنمية البشرية التي يُنظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم للفائزين في المسابقات التثقيفية التي أُقيمت ضمن جناح وزارة التعليم بمعرض طرابلس الدولي في دورته 45 أوائل شهر أبريل الماضي . وقدمت خلال الدورات العديد من المحاضرات حول ( تحديد المواقف التي تسبب شدة الضغوط - التحكم في التصرفات التي تزيد من حدة الضغط - تغير المواقف وردة الفعل - وضع خطة عمل تساعد في تخفيف وإدارة الضغوط المحيطة ببيئة العمل ) . (وال)