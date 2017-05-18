الأطقم الطبية والطبية المساعدة تباشر أعمالها بمبنى قسم الاسعاف الجديد بمستشفى زليتن التعليمي.

زليتن 18 مايو2017 ( وال ) - شرعت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بقسم الإسعاف بمستشفى زليتن التعليمي في مباشرة أعمالها بالمبنى الجديد بعد صيانته . .وأوضح مدير الشؤون الطبية بمستشفى زليتن التعليمي د. حسين الشويرف أن هذا الإنجاز جاء بعد أن عانى المستشفى من توقف الصيانة به منذ فترة طويلة . وقال د. الشويرف أن الاقسام التى تم افتتاحها هى قسم الباطنية والجراحة العامة وجراحة المسالك مشيدا بالجهود المبذولة والدعم المقدم من أهل الخير ورجال الأعمال بالمدينة لاستكمال هذا المبنى موضحاً أن العمل جاري لاستكمال بعض المرافق الأخرى بالمستشفى. واشار مدير الشؤون الطبية إلى ان إفتتاح هذه الاقسام يمثل نقلة متميزة في تقديم الخدمات للمواطنين داعيا كافة الأطباء والعناصر الطبية المساعدة على ضرورة التعاون مع المواطنين للمحافظة عليه. ....( وال )....