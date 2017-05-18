الأردن يستضيف غدا منتدى اقتصاديا عالميا حول مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عمان 18 مايو 2017 ( وال ) - تنطلق أعمال " المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2017 " في منطقة البحر الميت غدا الجمعة بمشاركة أكثر من ألف شخصية بارزة يمثلون حكومات وقطاع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني أكثر من 50 دولة. ويهدف المنتدى الذي يستضيف الأردن أعماله للمرة التاسعة منذ عام 2003 تحت شعار (تمكين تحول الأجيال) إلى توفير منصة تساهم إيجابيا في تشكيل مستقبل المنطقة ومواجهة التحديات من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن أبرزمحاور المنتدى التي ستناقشها أعماله على مدى ثلاثة أيام (تمكين الابتكار) و(الريادية خلال الثورة الصناعية الرابعة) و(بناء اقتصادات شاملة) و(دعم الجهود الانسانية) والحوار الدبلوماسي. وسيبحث المنتدى العالمي بناء اقتصادات شاملة تعوض الخسائر المادية الناجمة عن التراجع الاقتصادي في المنطقة الذي سببه انخفاض أسعار النفط فضلا عن الأحداث السياسية التي تسيطر على بعض المناطق من خلال تحفيز الانتاجية والتنافسية وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويسعى المنتدى إلى الوصول لحلول تمكن التكنولوجيا من دعم الاستقرار والتطور في المنطقة ودعم الابتكار في هذا المجال بغية توفير فرص عمل والحد من البطالة للجيل الجديد وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز النمو الشامل لكل فئات المجتمعات لا سيما فئة الشباب. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وأفريقيا امتداد للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة (دافوس) السويسرية سنويا منذ عام 1971 حيث يعتبر المنتدى غير الحكومي منصة لتلاقي النخب العالمية وممثلي الشركات والحكومات بهدف بحث ومناقشة المشكلات الاقتصادية والسياسية وتبني الحلول لمواجهتها ضمن أطر ورؤى مشتركة. ...( وال ) ...