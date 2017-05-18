ورشة عمل حول الطاقات المتجددة.

طرابلس 18 مايو2017 ( وال ) - اقامت لجنة الطاقات المتجددة ببلدية طرابلس بصالة التدريب ورشة عمل حول الطاقات المتجددة وذلك ضمن مخرجات الاستراتيجية بمشاركة محلية ، بحضور اعضاء من المجلس البلدي و عدد من مدراء الادارات و مخاتير المحلات و مجموعة من الخبراء و رجال الاعمال في مجال الطاقات المتجددة . و قدم الدكتور" جهاد العماري" ورقة بحثية شرح فيها مميزات الطاقة المتجددة ومكانتها في المدينة الذكية وسبل الاستفادة من الطاقة الشمسية داخل البلدية والصعوبات التي تواجه هذا الاستخدام ومنها بعض التشريعات . هذا وقدمت بعض الشركات نماذج للمشاريع التى تم تنفيذها في السابق, كما تم الاتفاق على دعم لجنة الطاقات المتجددة لاقتراح التشريعات التي تدعم استخدام الطاقات المتجددة بالإضافة لبحث دعم للمواطنين للاستفادة من هذه الطاقات . ....( وال ) ...