إيران تفرض عقوبات على 9 شخصيات ومؤسسات أمريكية .

طهران 18 مايو2017 ( وال) - فرضت الحكومة الايرانية اليوم الخميس عقوبات على تسع شخصيات ومؤسسات أمريكية، ردا على عقوبات الولايات المتحدة الجديدة بسبب البرنامج الصاروخي الايراني. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن من تشملهم العقوبات الإيرانية "يتعاونون بشكل مباشر أوغير مباشر مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل فلسطين". وأضاف البيان أن من تشملهم العقوبات دعموا جماعات إرهابية تعمل في المنطقة وتعاونوا "في القيام بأعمال تهدد الأمن القومي الإيراني". ...( وال ) ...