وزير التعليم يتفقد جامعة طرابلس بعد استئناف الدراسة بها .

طرابلس 18 مايو2017 ( وال ) -تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني د"عثمان عبدالجليل" خلال زيارته لجامعة طرابلس صباح أمس الأربعاء سير الدراسة بها. كما التقى مع رئيس الجامعة "المدني دخيل" حيث جاءت الزيارة للاطمئنان على الحالة الصحية لوكيل الجامعة "سعيد معيوف"الذي اختُطف خلال اليومين الماضيين. وفي ذات السياق ناقش د "عبدالجليل" و"المدني" أخر التطورات بخصوص المشاريع المتوقفة داخل الجامعة وتدليل الصعوبات التى توجهها واستكمالها للاستفادة منها في أقرب وقت ممكن. ...( وال )....