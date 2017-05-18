وزير التعليم يتفقد جامعة طرابلس بعد استئناف الدراسة بها .الخميس ، 18-05-2017 - 11:27:00

طرابلس 18 مايو2017 ( وال ) -تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني د"عثمان عبدالجليل" خلال زيارته لجامعة طرابلس صباح أمس الأربعاء سير الدراسة بها. كما التقى مع رئيس الجامعة "المدني دخيل" حيث جاءت الزيارة للاطمئنان على الحالة الصحية لوكيل الجامعة "سعيد معيوف"الذي اختُطف خلال اليومين الماضيين. وفي ذات السياق ناقش د "عبدالجليل" و"المدني" أخر التطورات بخصوص المشاريع المتوقفة داخل الجامعة وتدليل الصعوبات التى توجهها واستكمالها للاستفادة منها في أقرب وقت ممكن. ...( وال )....

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
اختتام البرنامج التدريبي لإعلامي راديو سرت والمجلس البلدي بإشراف إدارة التواصل .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا