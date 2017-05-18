وكيل وزارة التعليم يعقد جلسة حوارية مع مديري الادارات والمكاتب ورئيس وأعضاء لجنة التحقيق ومؤسسات المجتمع المدني لاتخاذ التدابير الوقائية والحلول الناجعة لمنع تسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة.

طرابلس 18 مايو2017 ( وال ) -بحث وكيل وزارة التعليم "عادل جمعة "خلال الجلسة الحوارية الخامسة التي أنعقدت بطرابلس بحضور عدد من مديري الادارات والمكاتب ورئيس وأعضاء لجنة التحقيق في تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الماضي إلى جانب عدد من رؤوساء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي ولفيف من المهتمين بقضايا التعليم والمعلم التدابير الوقائية والحلول الناجعة لمنع تسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي الجاري. هذا وأوضح رئيس لجنة التحقيق في تسريب اسئلة الشهادة الثانوية للعام الماضي جملة من السلبيات و المسببات التي أدت إلى تسريب الاسئلة العام الماضي والاجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تسريبها. كما تخلل الجلسة طرح العديد من المقترحات حول طرق علاج مشكلة تسريب أسئلة امتحانات الشهادات والحد من ظاهرة الغش داخل قاعات الامتحان . ....( وال ).....