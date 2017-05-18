من خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد تم بيع اكثر من 238 مليون دولار .

طرابلس 18 مايو2017 ( وال ) -تنفيذاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي المباشرة إلى المصارف التجارية وفروعها بالشروع في تنفيذ ماورد في بيانه بشأن بيع العملة الأجنبية للمواطنين عن طريق المصارف التجارية بالسعر الرسمي ليوم الشراء وبقيمة (400) دولار لكل فرد من أفراد الأسرة . ومن خلال منظومة النقد الأجنبي للأفراد التي أطلقها المصرف في الثاني عشر من فبراير 2017 قام مصرف ليبيا المركزي بتخصيص وإيداع الأموال للمصارف التجارية التي تقوم بتلبية الطلبات المقدمة إليها من أرباب الأسر . واشار مصرف ليبيا المركزى الى ان عدد المعاملات والقيمة بالدولار والدينار في كل المصارف حتى يوم 2017/05/16 والبالغ اجمالي ما تم بيعه أكثر من 238 مليون دولار . ...( وال )...