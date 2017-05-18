تراجع أسعار النفط مع استمرار تخمة المعروض العالمي .

سنغافورة 18 مايو 2017 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لموازنة السوق عن طريق خفض الإنتاج. وانخفض خام برنت 11 سنتا بما يعادل 2ر0 بالمئة إلى 10ر52 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 2ر0 بالمئة إلى 99ر48 دولار للبرميل. وفقد النفط مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما ارتفعت الأسعار وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض طفيف في إنتاج الولايات المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام تراجعت 8ر1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 مايو إلى 8ر520 مليون برميل. وتظل الإمدادات وفيرة حيث شُحنت كميات ضخمة من النفط الخام من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين إلى مناطق الاستهلاك الكبير في شمال آسيا مما يقوض جهود أوبك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وتعهدت أوبك وغيرها من المنتجين المستقلين مثل روسيا بخفض الإنتاج 8ر1 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 وهو اتفاق من المرجح أن يتقرر تمديده حتى نهاية مارس 2018. .. ( وال ) ..