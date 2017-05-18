تكليف مدير الإف.

بي.آي السابق مولر بالتحقيق في اتصالات ترامب وروسيا. رويترز 18 مايو 2017 ( وال) - كلفت وزارة العدل الأمريكية "روبرت مولر" مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) السابق مستشارا خاصا للتحقيق فيما يتردد عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ بينها وبين حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وذكرت وكالة رويترز للانباء فقد جاءت هذه الخطوة في أعقاب أسبوع واجه فيه البيت الأبيض حالة من الغضب والمطالب المتزايدة من جانب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بإجراء تحقيق مستقل في ما إذا كانت روسيا قد حاولت التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني بحيث تأتي بنتيجة لصالح ترامب ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وعقب إعلان وزارة العدل "مولر " في هذا المنصب قال ترامب في بيان إنه يتطلع لحسم المسألة سريعا. وأضاف قائلا "كما ذكرت مرارا وتكرارا، سيؤكد التحقيق الشامل ما نعلمه بالفعل.. لا تواطؤ بين حملتي وأي كيان أجنبي". من جهته قال مولرفي بيان نقلته سي.بي.إس نيوز على تويتر "أقبل هذه المسؤولية وسأنفذها بأقصى طاقتي". ...( وال ) ...