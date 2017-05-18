المشي لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا يعزز وظائف المخ ويقي من الخرف .

لندن 18 مايو 2017 (وال) - أظهرت دراسة حديثة أن نظام المشي المعتدل بمعدل ثلاث ساعات أسبوعيا من شأنه أن يقلل من أعراض الضعف الإدراكي المعتدل والمرتبطة بضعف صحة الأوعية الدموية في المخ. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه وفقا للدراسة التي أجراها فريق كندي فإن المشاركين الذين يعانون من الخرف الوعائي والذي قاموا بالمشي لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا شهدوا تحسنا في رد الفعل فضلا عن التحسن في وظائف المخ. ويشير ضعف الإدراك الوعائي إلى نوع متقدم من الخرف والذي يرجع إلى ضرر الأوعية الدموية وهو نفس النوع من الضرر الذي يتم رصده في أمراض القلب وهو ثاني أكبر سبب شائع للخرف بعد مرض الزهايمر. وقد أوضحت الدكتورة "تريسا ليو-امبروز" المشرفة على الدراسة أنه "من المعروف أن ممارسة التمارين الرياضية العادية تحسن صحة الأوعية الدموية وصحة العقل". وأضافت أنها "بشكل خاص تقلل من مخاطر إصابة الإنسان بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر (النوع الثاني) وارتفاع الكوليسترول". وأشارت إلى أن "التمارين الرياضية قد تفيد المخ أيضا من خلال زيادة عوامل النمو وهي المواد التي يفرزها الجسم وتحفز نمو الخلايا والقدرة على التمييز". .. ( وال ) ..