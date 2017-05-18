توزيع (2,455,000) بطاقة تقدير درجات لمرحلتي التعليم الاساسي والمتوسط .

طرابلس 18 مايو 2017 (وال)- أكد رئيس قسم المخازن بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التعليم حسين الرحيبي توزيع نحو (2,455,000) بطاقة تقدير درجات خاصة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى كافة المناطق والبلديات التعليمية بالبلاد. وأوضح الرحيبي في تصريح للموقع الالكتروني للوزارة أن بأن عملية التوزيع تمت من خلال فروع المخازن المنتشرة في أغلب المناطق التعليمية والتي يبلغ عددها ما يقارب من (51) فرعاً على مستوى ليبيا. ولفت الرحيبي، إلى أن أعمال التوزيع الحالية تتضمن توزيع النماذج الخاصة بالامتحانات، من بطاقات تقدير درجات ونماذج كراسات الاجابة، وكشوف رصد الدرجات. (وال)