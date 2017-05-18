تنظيم التظاهرة الثقافية السنوية الاولى بمدينة هون .الخميس ، 18-05-2017 - 10:19:00

هون 18 مايو 2017( وال )- احتضنت ردهات بيت الثقافة بالجفرة في مدينة هون التظاهرة الثقافية الاولى التي تنظمها منظمة بصمة فكر الثقافية . واشتملت التظاهرة التي تواصلت على مدى اربعة ايام متتالية الامسيات الشعرية للشعر الشعبي والفصيح ومعارض الرسم والصور الفوتغرافية والنحت على الخشب والرسم بقلم الرصاص والكتب والعملات القديمة والمشغولات اليدوية والمجسمات واللوحات التعبيرية المستوحاة من واقع الحياة اليومية والرسومات النقدية . (وال الجفرة )

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