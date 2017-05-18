التحضير للانتخابات التي ستجرى بداية العام القادم .الخميس ، 18-05-2017 - 09:31:00

طرابلس 18 مايو 2017 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده النائب بالمجلس الرئاسي السيد " أحمد عمر معيتيق" مساء أمس الاربعاء بديوان رئاسة الوزراء مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات السيد "عماد السايح" على أهمية دور المفوضية خلال الفترة القادمة وفق مخرجات الاتفاق السياسي . وبحث الاجتماع متطلبات المرحلة القادمة للتحضير للانتخابات التي ستجري بداية العام القادم 2018 . وناقش الاجتماع المختنقات التي تعيق سير عمل المفوضية ، والعمل على حلحلتها حتى يتسنى لها أداء المهام الموكلة لها بدعم من المجلس الرئاسي. ...(وال)...

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