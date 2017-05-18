وزير دفاع فنزويلا يعلن نشر 2600 جندي للتصدي لأعمال السلب والنهب والعنف .

كاراكاس 18 مايو 2017 ( وال ) - أعلن وزير الدفاع في فنزويلا فلاديمير بادرينو لوبيز نشر 2600 جندي في مناطق غرب البلاد للتصدي لأعمال السلب والنهب والعنف المنتشرة هناك والتي طالت منشآت تابعة للشرطة والجيش. وقال لوبيز اليوم الخميس - إن نشر هذه القوات وبينها عدد من أفراد العمليات الخاصة في ولاية "تاتشيرا" يأتي في إطار "خطة زامورا" التي تهدف إلى تهدئة الوضع, وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. ويطالب المحتجون المناهضون لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو بإجراء انتخابات رئاسية جديدة وإطلاق سراح السياسيين المعارضين. ويخرج متظاهرون إلى الشوارع يوميا في فنزويلا منذ أوائل أبريل الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وبالحرية لنشطاء معتقلين وبمساعدات إنسانية أجنبية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية. ويتهم مادورو المتظاهرين بالسعي للانقلاب على السلطة باستخدام العنف.