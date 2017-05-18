النفط يرتفع مع هبوط المخزونات الأمريكية وتوقعات بتمديد خفض إنتاج أوبك.

نيويورك 18 مايو 2017 ( وال) - استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أسبوعين الأربعاء بعدما هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة لسادس أسبوع على التوالي وهو ما شكل علامة إيجابية للأسواق قبل اجتماع منظمة أوبك الاسبوع القادم حيث من المتوقع أن يتفق منتجون رئيسيون للخام على تمديد خفض الإمدادات. وتضرر الدولار من أحاديث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه خطر العزل من منصبه وهو ما ساهم أيضا في ارتفاع النفط المقوم بالعملة الأمريكية لأنه يجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 56 سنتا أو 1.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 52.21 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي الخفيف مرتفعة 41 سنتا عند 49.07 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 28 أبريل. ...( وال ) ...