النفط يرتفع مع هبوط المخزونات الأمريكية وتوقعات بتمديد خفض إنتاجأوبك.
الخميس ، 18- 05- 2017 - 09:29:00
\n \n نيويورك 18 مايو 2017 ( وال) - استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها \nفي أسبوعين الأربعاء بعدما هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة\nلسادس أسبوع على التوالي وهو ما شكل علامة إيجابية للأسواق قبل اجتماع \nمنظمة أوبك الاسبوع القادم حيث من المتوقع أن يتفق منتجون رئيسيون للخام \nعلى تمديد خفض الإمدادات.\n وتضرر الدولار من أحاديث عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد \nيواجه خطر العزل من منصبه وهو ما ساهم أيضا في ارتفاع النفط المقوم \nبالعملة الأمريكية لأنه يجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات \nالأخرى.\nوارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 56 سنتا أو 1.1\nبالمئة ليبلغ عند التسوية 52.21 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود الخام \nالأمريكي الخفيف مرتفعة 41 سنتا عند 49.07 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 28 \nأبريل.\n ...( وال ) ...