قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين .

فلسطين 18 مايو 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس عشرة فلسطينيين خلال حملات اقتحام لبلدات وأحياء القدس. وذكرت وكالة النباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية وسط القدس وداهمت منازل عدد من المواطنين قبل أن تعتقل ثلاثة من أبناء البلدة ، في الوقت الذي تشهد فيه البلدة مواجهات مستمرة ضد الاحتلال ، علماً أن قوات الاحتلال أغلقت قبل يومين المدخل الرئيسي الغربي للبلدة بالمكعبات الاسمنتية الضخمة بسبب المواجهات المستمرة فيها. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط المجاور للعيسوية وسط المدينة ، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين. وفي نفس السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس وداهم جنود الاحتلال عدداً من منازل المواطنين واعتقل أربعة فلسطينيين. وأضافت الوكالة أن مخيم قلنديا شمال القدس شهد ليلة أمس مواجهات عنيفة بمحيط الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم ، وسط فعاليات تضامنية متواصلة مع الأسرى المضربين عن الطعام. وأطلقت قوات الاحتلال عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة والأعيرة النارية، فيما رد الشبان بالحجارة والمفرقعات النارية، كما لجأ أهالي الأسرى ونشطاء الى إغلاق الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي القدس ورام الله، وسط اعتصام لأمهات الأسرى اللواتي رفعن صور أبنائهن ولافتات تضامنية مع الأسرى. .. ( وال ) ..