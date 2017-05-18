مصرع شخصين جراء تحطم طائرة خاصة في المكسيك .

مكسيكو سيتي 18 مايو 2017 (وال) - أعلنت سلطات الطيران في المكسيك مقتل شخصين جراء تحطم طائرة خاصة بالقرب من مطار "تولوكا". وذكرت المصادر اليوم الخميس أن الحادث وقع على بعد حوالي 200 متر خارج السياج المحيط بالمطار مشيرة إلى أن الطائرة كانت تحمل شخصين فقط هم الطيار ومساعده وقد لقيا مصرعهما. واعلن مطار "تولوكا" الدولي - في بيان له - إن الطائرة "ليرجيت 25 بي" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها. من جانبها, قالت السلطات إنها تقوم بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي وقع غرب العاصمة مكسيكو سيتي.