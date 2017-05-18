ترامب مستعد للتواصل لتحقيق السلام مع كوريا الشمالية .الخميس ، 18-05-2017 - 09:04:00

سيول 18 مايو 2017 ( وال ) - اكد الرئيس الامريكى دونالد ترامب امس الأربعاء خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي مون جاى إنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع مون جيه -إن لحل القضية النووية لكوريا الشمالية ويرغب فى تحقيق السلام بالتواصل كوريا الشمالية . ونقلت وكال انباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المبعوث قوله , أن ترامب أبلغه أن الدخول مع بيونغ يانغ في عملية سلام سيتم إذا كانت الظروف مواتية .. مضيفا أنه لن يعقد محادثات من أجل إجراء حوار فقط مع كوريا الشمالية . وقال المبعوث مون جاي إن ترامب أبلغ أيضا المبعوث الخاص هونج سيوك هيون خلال اجتماعه في البيت الأبيض إنه لن يعقد محادثات مع كوريا الشمالية من أجل إجراء محادثات.

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