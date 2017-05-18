الاعلان في باريس عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة.

باريس 18 مايو 2017 (وال) - أعلن الإليزيه الأربعاء، على لسان أمين عام الرئاسة الفرنسية "أليكسي كولر" تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية الرئيس الجديد إيمانويل ماكرونز وتتألف الحكومة الجديدة من 22 شخصا بينهم 18 وزيرا نصفهم نساء. ووفقا للتشكيلة الجديدة التي يرأسها إدوارد فيليب، يشغل وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان إيف لودريان حقيبة الخارجية والشؤون الأوروبية، وتشغل النائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع. ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملة ماكرون الانتخابية، بينهم رئيس بلدية "ليون" الاشتراكي جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي زعيم حزب "موديم" فرانسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل، في حين حظي اليميني برونو لومير بحقيبة الاقتصاد. وذكرت الحكومة الفرنسية، التي ترأسها إدوارد فيليب، أنها ستعقد أول جلسة لها بتشكيلتها الجديدة اليوم الخميس . ...( وال ) ...