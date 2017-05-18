وصول التجهيزات المدرسية والادارية للمؤسسات التعليمية المتضررة بسرت .

سرت 18 مايو 2017 ( وال )- سيرت مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أمس شحنات من التجهيزات المدرسية والادارية للمؤسسات التعليمية المتضررة بسرت . وقال مصدر بالمصلحة لوكالة الانباء الليبية أن الشحنة محملة بالاثاث المدرسى والمكتبى والمتمثلة فى مقاعد مدرسية ولوحات تعليمية للفصول الدراسية وقرطاسية متكاملة واذاعات مدرسية لكل مؤسسة وخزائن للطلاب ومكاتب ادارية . وأضاف المصدر أنه سيتم تسيير شحنة اخرى من المخازن الرئيسية بطرابلس إلى سرت تتعلق ببطاقات تقدير الدرجات الصادرة عن الادارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنى . ...(وال-سرت)...