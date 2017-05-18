النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 18 مايو 2017 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - من رأس جدير إلى سرت : السماء قليلة السحب والريح شرش بوجه عام ويكون متغير الاتجاه علي الساحل الممتد من زوارة الى الخمس سرعته مابين (05-15)عقدة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.75) متر والبحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية والرؤيـة جيدة - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة والريــح شرش على طول الساحل بينما يكون متغير الاتجاه هذه الليلة و صباح الغد علي ساحل بنغازي وشحات سرعتـــه ما بيـــن (05-15) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر. البحر خفيف الموج الى قليل الإضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية والرؤيـةجيدة. ...(وال)...