الرئيس الروسي يعبر عن تفاؤله بشأن الخروج من الأزمة الليبية .

موسكو 18 مايو 2017 ( وال )- عبر الرئيس الروسي " فلادمير بوتين " أمس الأربعاء بموسكو عن تفاؤله بشأن الخروج من الأزمة الليبية، مؤكدا استعداد روسيا للمساهمة في عودة الأمور إلى طبيعتها في ليبيا . وقال الرئيس الروسي عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الايطالي " باولو جانتيلوني " إن الأمل في استتباب السلم في ليبيا قائم وروسيا مستعدة للمساهمة في ذلك بكل الوسائل الممكنة بالتعاون مع الدول المهتمة. وأضاف أظن أن الأمل في ارساء السلم المدني في ليبيا لا يزال قائما رغم كل شيء ، هذا البلد يكتسي أهمية كبيرة في المنطقة ولأوروبا بالنظر لكونه قد تحول إلى نقطة عبور بالنسبة لعدد كبير من اللاجئين لا سيما من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء باتجاه أوروبا . وعبر الرئيس الروسي عن أمله في تطوير نقاط التوافق التي تم التوصل اليها خلال هذا اللقاء وأن يساهم ذلك في استتباب سريع للسلم المدني والاستقرار في ليبيا ". ...(وال)...