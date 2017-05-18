الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 18 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - ملخص عام : مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي مع طقس معتدل على مناطق الشمال الغربي. - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب إلى صافية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فمتغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-25) درجة مئوية وتتراوح مابين ( 27 - 30 ) درجة مئوية على بني وليد وأبونجيم وتسجل إرتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : تتكاثر السحب من حين لأخر على الساحل الممتد من بنغازي حتى طبرق مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج وسهل بنغازي ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (21 -26) درجة مئوية وتصل إلى (32) درجة مئوية على جالو والجغبوب. . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرج ات الح رارة القصوى تت راوح مابين (28-34) درجة مئوية وتصل إلى (40) درجة مئوية على غات. - الكفرة-تازربو-السرير : السماء قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والرمال بينما تكون هذا اليوم جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على الكفرة ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح مابين (33-36) درجة مئوية وتصل إلى (42) درجة مئوية على الكفرة وتسجل إنخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق