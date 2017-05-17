طرابلس تختضن ندوة حوارية تخت شعار مصراتة تاورغاء جرخ يداويه أهلة .



طرابلس 17 مايو 2017 ( وال) - نظّمت لجنة المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، اليوم الاربعاء، بالعاصمة طرابلس ندوةً حوارية تحت شعار \"مصراتة - تاورغاء جُرح يداويه أهله\"، وذلك لتوضيح مستجدات ملف المصالحة تحت رعاية المجلس الأعلى للدولة وبإشراف لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية بالمجلس.

وحسب المكتب الاعلامي لرئيس المحلس الاعلى للدولة ناقشت الندوة بنود اتفاق المُصالحة الذي تم توقيعه بين لجنتي مصراتة وتاورغاء بتاريخ 31 أغسطس 2016 في تونس، وسبُل تفعيل هذا الإتفاق لجبر ضرر المدينتين وعودة النازحين إلى ديارهم في أقرب الآجال.

يشار إلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة ، عبدالرحمن السويحلي،كان قد تعهّد في وقتٍ سابق بالعمل على عودة كافة النازحين والمُهجرين في الداخل والخارج ضمن مشروع وطني لتحقيق مُصالحة وطنية شاملة، تُنهي الإقتتال والإنقسام، وتُرسّخ الأمن والسلام، في إطار الإتفاق السياسي ومُلحقاته.

...(وال) ...