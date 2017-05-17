يوم الاثنين القادم .

. موعد انتخاب الجمعية العمومية لنادي الاتحاد. طرابلس 17 مايو 2017(وال)- حدد مجلس الرياضة طرابلس يوم الاثنين الموافق الـ 22 من شهر مايو الجاري موعدا لإجراء انتخابات الجمعية العمومية لنادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي. وتقدمت ثلاث قوائم للترشح لانتخابات الجمعية العمومية، ضمت الأولى كلا من " محمد البكشي " رئيسا، وعضوية "محمود بيت المال"، و"المبروك شواية "، وضمت الثانية كلا من " ادغيم منصور" رئيسا، وعضوية " محمد الأزرق " ، و" محمد فرحات "، فيما ضمت الثالثة " عبد الغني مادي " رئيسا، وعضوية " حسين الرمالي" ، و" المبروك شواية ". ...(وال)...