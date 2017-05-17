انتخاب الجمعية العمومية لنادي الاتحاد الاثنين القادم .
الأربعاء ، 17- 05- 2017 - 22:09:00
طرابلس 17 مايو 2017(وال)- حدد مجلس الرياضة طرابلس يوم الاثنين \nالموافق الـ 22 من شهر مايو الجاري موعدا لإجراء انتخابات الجمعية \nالعمومية لنادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي. وتقدمت ثلاث قوائم للترشح لانتخابات الجمعية العمومية، ضمت الأولى \nكلا من \" محمد البكشي \" رئيسا، وعضوية \"محمود بيت المال\"، و\"المبروك \nشواية \"، وضمت الثانية كلا من \" ادغيم منصور\" رئيسا، وعضوية \" محمد \nالأزرق \" ، و\" محمد فرحات \"، فيما ضمت الثالثة \" عبد الغني مادي \" رئيسا،\nوعضوية \" حسين الرمالي\" ، و\" المبروك شواية \". \n ...(وال)...