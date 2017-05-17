اختتام بطولة الوحدة للقوس والسهم بالزنتان .الأربعاء ، 17-05-2017 - 20:55:00

طرابلس 17 مايو 2017(وال) - أختتمت خلال اليومين الماضيين بمدينة الزنتان بطولة الوحدة للقوس والسهم التي نظمها نادي الوحدة بالزنتان تحت إشراف الاتحاد الليبي للعبة ، في منافسات (القوس التدريبي - القوس الدولي - الرماية بالخرطوش) ، بمشاركة الأندية المنتسبة للإتحاد. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي :. * منافسات القوس التدريبي .. الترتيب الأول " مهند أحمد " (الاتحاد العسكري)، الترتيب الثاني " خليفة دريديرة " (الشروق الزنتان)، الترتيب الثالث " مراد الحمروني " (نجوم قرقارش) . * منافسات القوس الدولي (30) متر.. الترتيب الأول " عبد المعطي الهمالي " (نجوم قرقارش)، الترتيب الثاني " خالد الرماح " (الشروق الزنتان)، الترتيب الثالث " مفتاح أبوغليليشة " (النصر الزنتان) . * منافسات القوس الدولي (50) متر.. الترتيب الأول " علي الغراري " (سيدي سليم)، الترتيب الثاني " عماد النعاس " (اتحاد الخمس)، الترتيب الثالث " صبري شنيبة " (سيدي سليم) . * منافسات الرماية بالخرطوش .. الترتيب الأول " علي التركي " (الوحدة الزنتان)، الترتيب الثاني " أسامة أبوخضيرة " (الأولمبي الزاوية)، الترتيب الثالث " صلاح شيم " (بن زيدون الزاوية)، الترتيب الرابع " محمد البوعزي" (اتحاد الخمس)، الترتيب الخامس " أحمد الطاهر " (طبرق للرماية) . ...(وال)...

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