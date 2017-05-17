الاتحاد الليبي لكرة القدم يؤكد أن مباراة ليبيا ومصر الودية ستجرى في موعدها المحدد.

طرابلس 17 مايو 2017 ( وال ) - أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المباراة الودية المقررة بين المنتخب الوطني ومنتخب مصر للاعبين المحليين ستجرى في موعدها المحدد بالقاهرة في الخامس من يونيو المقبل بالقاهرة . وجاء التأكيد على لسان الأمين العام لإتحاد الليبي لكرة القدم عبد الناصر الصويعي، اليوم بالقاهرة عقب اجتماعه مع منسق المنتخبات الوطنية المصرية شعبان البسطاوي. كما أكد الصويعي أن المباراة الودية بين المنتخب الوطني ومنتخب مصر للمحليين في موعدها المحدد يوم 5 يونيو القادم بالقاهرة ؟ وكان المدير التنفبذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم قد أعلن أمس الثلاثاء عن إلغاء المباراة الودية بين منتخبي ليبيا ومصر للاعبين المحليين بالقاهرة وذلك بسبب ارتباط أكثر من لاعب بأداء الامتحانات . ...(وال)...