مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي السادس للعام الحالي.

طرابلس 17 مايو 2017 (وال) - عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي السادس للعام 2017 بمقر وزارة الخارجية بطرابلس برئاسة رئيس المجلس فائز السراج. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على مواصلة الجهود من أجل تحقيق الوفاق الوطني من خلال المصالحة الوطنية الشاملة، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار. واعتبر السراج أن الحراك السياسي الذي تشهده ليبيا هذه الأيام والاجتماعات المتواصلة بين كافة الفرقاء السياسيين هو دليل على ادراك الجميع مدى خطورة هذه المرحلة وأهمية الوصول إلى قواسم مشتركة لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وقدم الوزراء بالحكومة خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً وتقارير توضح آخر أعمالهم والتحديات التي يواجهونها، كما اطلع المجلس على نتائج اجتماعات عدد من أعضائه مع مصرف ليبيا المركزي والاقتراحات والحلول التي توصلوا اليها لحلحلة المشاكل والصعوبات اليومية التي تواجه المواطن. وتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه إلى الأوضاع في مدينة سرت، مؤكدا ضرورة معالجة كافة الاختناقات بأسرع وقت ممكن حرصا على عودة مؤسسات الدولة للعمل بالمدينة وعودة الحياة الطبيعية إليها. ..(وال)..