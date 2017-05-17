الالاف يتظاهرون في اليونان وسط اضراب عام احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة.

اثينا 17 مايو 2017 (وال) -تظاهر الالاف اليوم الاربعاء في شوارع اليونان فيما بدأ إضراب عام لمدة 24 ساعة في البلاد احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد ويجري بحثها في البرلمان. وأدى الاضراب الذي دعت اليه نقابات القطاع العام والخاص، الى وقف حركة النقل وتوقف الخدمات العامة. وشارك في التظاهرات نحو 12 ألف شخص في انحاء مختلفة من اثينا، و6 آلاف شخص في مدينة تيسالونيكي، بحسب الشرطة، قبل يوم من مصادقة البرلمان على اجراءات التقشف. وخلال احتجاج اليونان حطم شباب مقنعون عربة تابعة لقناة مرئية وألقوا بالقنابل الحارقة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وادى الاضراب الى عرقلة خطوط النقل البحري نحو الجزر منذ الثلاثاء، حيث ينفذ البحارة اضرابا لمدة 48 ساعة. وألغيت عدة رحلات وخصوصا الداخلية منها فيما تم تغيير مواعيد عدة رحلات من الخارج بسبب توقف عمل المراقبين الجويين.واغلقت المدارس فيما تعمل المستشفيات بطواقم مصغرة. وتهدف هذه التعبئة الى الاحتجاج على مجموعة اجراءات تقشف جديدة فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي كشرط للافراج عن شريحة جديدة من القرض الدولي الذي تحتاجه البلاد لدفع مستحقاتها عن شهر يوليو.