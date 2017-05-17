مسلحون يهاجمون مقر القناة الحكومية في شرق افغانستان.

كابول 17 مايو 2017 (وال) -هاجم مسلحون صباح الاربعاء مقر هيئة الاذاعة المسموعة والمرئية الافغانيية في قلب جلال اباد كبرى مدن ولاية ننغرهار في شرق البلاد ما أدى الى تبادل لاطلاق النار فيما لا يزال عدد من الصحافيين عالقون داخل المبنى، بحسب ما افاد مسؤولون وشهود عيان. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعتبر معقلا لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية حيث اسقط الجيش الاميركي قنبلة ضخمة الشهر الماضي. وصرح المتحدث باسم الحكومة ان ثلاثة مسلحين هاجموا مبنى الاذاعة صباح اليوم وأن اثنين من المهاجمين قتلا .