العدو الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب العربية للمرة الـ 113 .

القدس 17 مايو 2017 (وال) - هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب للمرة الـ 113 على التوالي وقال عزيز الطوري، عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب"، إن قوات الاحتلال وصلت إلى القرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وهدمت جميع المنازل في القرية للمرة ال 113 على التوالي. وأضاف الطوري " الوضع في القرية مأساوي فقد استيقظ السكان في ساعات الصباح على صوت الجرافات وسيارات الشرطة التي غادرت وقد تركتهم بدون مأوى". وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها. وكانت المرة الأخيرة التي تعرضت فيها للهدم، هي في الخامس من شهر إبريل الماضي.