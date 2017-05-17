مسؤول أوروبي: لن نرضخ للمساومة على الأمن مقابل التجارة خلال مفاوضات الخروج مع بريطانيا .

بروكسل 17 مايو 2017 (وال) - عبر الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، عن تصميمه قيادة مفاوضات حازمة باسم الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا تؤدي إلى إقامة علاقات جيدة جديدة بين الطرفين مستقبلاً وأوضح بارنييه المكلف قيادة المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا حول خروجها من النادي الأوروبي، أن العمل سينصب على تفكيك 44 عاماً من العلاقات المشتركة، مع ما للأمر من آثار قانونية واقتصادية وسياسية واجتماعية شديدة التعقيد بالنسبة لكلا الطرفين. وكان بارنييه يتحدث اليوم أمام جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، المنعقد في ستراسبورغ، حيث ناشد النواب العمل على شرح تبعات خروج بريطانيا على الحياة اليومية للموطنين في الدول على ضفتي المانش. وحول طبيعة العلاقات المستقبلية مع لندن، أكد بارنييه أن الاتحاد الأوروبي يريد التوصل إلى إتفاق تجارة حرة وعادلة واتفاقيات تعاون قطاعية خاصة بالأبحاث والجامعات، وكذلك إلى شراكة في مجال الأمن والدفاع، "ولكننا لن نساوم على الأمن مقابل التجارة"، على حد تعبيره.