اعتقال 25 شخصا فى الدانمارك بتهمة المشاركة فى اشتباكات خلال مظاهرة احتجاجية .

كوبنهاغن 17 مايو 2017 (وال) - أعلنت الشرطة الدنماركية اعتقال 25 شخصا بتهمة المشاركة فى اشتباكات خلال مظاهرة اندلعت فى مارس الماضى بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لقيام الشرطة باخلاء مسكن للشباب بالقوة فى العاصمة كوبنهاجن. وقال المتحدث باسم الشرطة اليوم ان قوات الشرطة داهمت 10 مواقع فى وقت مبكر من صباح اليوم, وتم مصادرة مسامير تستخدم لتفريغ اطارات السيارات وأقنعة غاز. ولفت ويرن الى أن عددا من المشاركين فى المظاهرة التى اندلعت فى الأول من مارس القوا الحجارة والالعاب النارية والزجاجات على شرطة مكافحة الشغب, ما أدى الى تحطيم العشرات من نوافذ المتاجر, دون وقوع اصابات. و يعود أصل الأزمة التى اندلعت فى مارس 2007 إلى "انجودمشوست " الذى يعد مسكنا للشباب منذ نحو 25 عاما, وقد تحول ليصبح بيت الثقافة فى الدنمارك, وقد حصل مالكوه الجدد على تصريح بطرد ساكنيه.